الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا الهدنة بإرسال الطائرات المسيرة

منذ ساعتين
الحدود الكورية

الحدود الكورية

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قالت قيادة الأمم المتحدة، الخميس، إن الكوريتين انتهكتا هدنة بشأن حدودهما المشتركة بإرسال الطائرات المسيرة في أجواء بعضهما البعض في ديسمبر كانون الأول.

وكانت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية قد عبرت إلى أجواء الجنوب يوم 26 ديسمبر كانون الأول مما دفع جيش كوريا الجنوبية لإرسال الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر وكذلك إرسال طائرات الاستطلاع إلى الشمال لتصوير مواقع عسكرية.

وتقود الولايات المتحدة قيادة الأمم المتحدة التي ساهمت في الإشراف على المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين منذ أن أنهت هدنة الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953.

وأجرت القيادة تحقيقا خاصا في اختراق المجال الجوي لتحديد ما إذا كانت أي انتهاكات للهدنة قد وقعت.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في سول أن استخدام الجيش للطائرات المسيرة في المنطقة على طول حدود كوريا الشمالية كان إجراء للدفاع عن النفس في مواجهة اختراق مسيرات الشمال وأن اتفاقية الهدنة لا تضع قيودا عليه.

ولم تعلق بيونجيانج على حوادث إطلاق الطائرات المسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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