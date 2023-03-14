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الأمم المتحدة: المشاورات مستمرة مع كل الأطراف بشأن اتفاق حبوب البحر الأسود

منذ 30 ثانية
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

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أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 14/3/2023 أن مشاورات غير رسمية مستمرة بين المنظمة الدولية والأطراف المعنية باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بشأن تمديده، مضيفا أن المباحثات الشخصية وجها لوجه مع روسيا انتهت.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي يديره مارتن جريفيث: “المحادثات انتهت أمس حسب المتفق عليه لكن المشاورات مستمرة مع جميع الأطراف”.

والتقى جريفيث والمسؤولة التجارية البارزة بالأمم المتحدة ريبيكا جرينسبان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين في جنيف أمس الاثنين حيث اقترح الأخير تجديد الاتفاق لمدة 60 يوما، وهي نصف مدة التجديد السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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