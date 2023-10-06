الأمم المتحدة: النساء في إيران أصبحن مصدر إلهام للعالم

اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أنّ منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، يسلّط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل: “لقد رأينا شجاعتهن وتصميمهن على مواجهة الأعمال الانتقامية والترهيب والعنف والاعتقال”.

وأضافت: “لقد تعرضن للمضايقة بسبب ما يمكنهن ارتداؤه وما لا يمكنهم ارتداؤه. هناك إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بشكل متزايد ضدهن. هذا حقًا أمر يسلط الضوء على شجاعة وتصميم النساء في إيران وكيف أنهنّ أصبحن مصدر إلهام للعالم”.