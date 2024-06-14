الأمم المتحدة: انتشار ختان الإناث عبر الحدود يقوض جهود القضاء عليه

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من تقويض النضال العالمي الذي يهدف إلى القضاء على ختان الإناث إذ تعبر الأسر الحدود لإخضاع الفتيات لهذا الإجراء.

وخلص تقرير صادر عن المفوضية إلى أن بعض الأسر في الدول التي تحظر ختان الإناث تلجأ إلى السفر إلى دول مجاورة أو إلى أماكن أبعد حيث تكون هذه الممارسة إما مشروعة من الناحية القانونية أو لا تُطبق القوانين التي تُجرمها.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث هو جزء من سلسلة متواصلة من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ولا مكان له في عالم يحترم حقوق الإنسان”.

وأضاف “يجب القضاء عليه بجميع أشكاله واقتلاع القوالب النمطية على أساس النوع والمعايير الأبوية التي ترسخه وتجعله مستمرا”.

وجاء في التقرير أن العدد الدقيق للفتيات اللاتي خضعن لعملية الختان عبر الحدود لا يزال غير معروف نظرا لإجرائها بشكل سري.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن ما يربو على 230 مليون فتاة وامرأة خضعن لهذه العملية من بينهن أكثر من 144 مليونا في أفريقيا وأكثر من 80 مليونا في آسيا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 4.3 مليون فتاة معرضات لخطر الخضوع لهذه الممارسة التي لا تحقق أي فوائد صحية بل قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل الالتهابات المزمنة.

وقد تكون جامبيا أول دولة ترفع الحظر على هذه الممارسة إذ تظهر الأرقام الحكومية أن 73 بالمئة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما خضعن للختان.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “لا يوجد مبرر للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في أي مكان، لا على أساس الثقافة ولا التقاليد”.

ووفقا للبنك الدولي، فإن ختان الإناث محظور في أكثر من 70 دولة منها ما لا يقل عن 35 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.