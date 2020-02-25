الأمم المتحدة تؤكد انطلاق المحادثات حول ليبيا في موعدها

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أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر يوم غد الأربعاء، رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.

وصرح جان العلم المتحدث باسم البعثة أن ”الحوار السياسي الليبي سيبدأ غدا كما هو مقرر“.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف، ريال لوبلان، في مؤتمر صحافي ”تتوقع الأمم المتحدة إجراء المحادثات غدا“.

والحوار السياسي الذي سيبدأ يوم غد الأربعاء سيضم 13 ممثلا للبرلمان الموالي لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، و13 ممثلا لمجلس الدولة، وشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

ويوم أمس الإثنين، أعلن البرلمان الليبي ومجلس الدولة ”تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية التي تنظمها الأمم المتحدة في جنيف“، وتحدث كل منهما عن أسباب مختلفة.

وقالت مصادر برلمانية في طرابلس وبنغازي لوكالة ”فرانس برس“ إن بعثة الأمم المتحدة تحاول الثلاثاء إقناعهم بالمشاركة.