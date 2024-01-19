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الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل خلال 2024

منذ 36 دقيقة
يعتبر قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثراً بموجة جائحة كورونا

يعتبر قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثراً بموجة جائحة كورونا

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قالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الجمعة إنه من المتوقع أن تتعافى السياحة العالمية في 2024 بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19 ورجحت أن يزيد عدد السياح الدوليين باثنين بالمئة مقارنة بعام 2019.

وأضافت أن زيادة عدد الرحلات الجوية وتعافي الأسواق الآسيوية سيتيحان عودة كاملة لأنشطة السياحة في أنحاء العالم هذا العام على الرغم من أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى يشكل خطرا على قطاع السياحة لأنه قد يؤثر على رغبة الأفراد في تنفيذ خططهم للسفر.

وفي 2023، استعاد الطلب على السفر في أوروبا وأفريقيا تقريبا مستويات ما قبل الجائحة، فيما تجاوزها في الشرق الأوسط.

وحققت بعض الوجهات السياحية مثل دول جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط ومنطقة البحر الكاريبي ودول أمريكا الوسطى وشمال أفريقيا إنجازا في استقطاب عدد أكبر من السياح الدوليين في العام الماضي بالمقارنة مع 2019.

وتتوقع المنظمة أن تنتعش السوق الصينية في 2024 بعد أن أتاحت الحكومة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا السفر دون تأشيرة حتى 30 نوفمبر\تشرين الثاني 2024.

وفي 2023، وصلت السياحة الدولية لنسبة 88 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وتشير التقديرات إلى أن عدد المسافرين الدوليين بلغ حوالي 1.3 مليار مسافر.

ووفقا لتقرير المنظمة، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في 2023 نحو 3.3 تريليون دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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