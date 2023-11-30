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الأمم المتحدة تتوقّع أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرّاً

منذ ساعة واحدة
الإجهاد الحراري يحدث بسبب التعرض للحرارة المرتفعة المصحوبة بجفاف الجسم

الإجهاد الحراري يحدث بسبب التعرض للحرارة المرتفعة المصحوبة بجفاف الجسم

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توقّعت الأمم المتحدة أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرّاً مع تسجيله سلسلة من المستويات القياسية تبرز الحاجة الملحّة إلى التحرّك لمكافحة الاضطرابات المناخية.

وقال المدير العام للمنظّمة الدولية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس “بلغت غازات الدفيئة مستويات قياسية. درجات الحرارة تحطم المستويات القياسية. ومستوى مياه البحر عند مستوى قياسي أيضاً ولم تكن مساحة الأطواف الجليدية في انتاركتيكا يوما بهذا الضعف”.

ويحذّر العلماء من أن القدرة على حصر الاحترار بمستوى يمكن التحكّم فيه تتلاشى. ويهدف اتّفاق باريس للمناخ الذي أبرم في العام 2015 إلى حصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

لكن في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2023، كانت درجة الحرارة أصبحت أعلى بحوالى 1,4 درجة مئوية من ذلك المرجع.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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