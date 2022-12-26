الأمم المتحدة تحث طالبان على إلغاء حظر عمل النساء

حث مسؤول كبير بالأمم المتحدة حكومة طالبان الأفغانية بإلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية التي تخشى أن يفاقم الحظر مصاعب فصل الشتاء.

وأمرت الحكومة الأفغانية يوم السبت جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع الموظفات من العمل حتى إشعار آخر. وقالت الحكومة إن التحرك، الذي لاقى تنديدا على الصعيد العالمي، مبرر لأن بعض النساء لم يلتزمن بتفسير طالبان للزي الإسلامي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان “يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية وتذليل العقبات ضروري” مضيفة أن رامز الأكبروف القائم بأعمال رئيس البعثة والمنسق الإنساني بها اجتمع مع وزير الاقتصاد محمد حنيف.

وصدرت الأوامر التي تحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية عن وزارة حنيف. ولا تنطبق الأوامر بشكل مباشر على الأمم المتحدة لكن المنظمات غير الحكومية التي ينطبق عليها القرار تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة.

وأعلنت بالفعل أربع منظمات كبرى دولية، تصل مساعداتها الإنسانية إلى ملايين الأفغان، أمس الأحد أنها ستعلق عملياتها. كما أعلنت منظمات غير حكومية أصغر تعليق عملياتها، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والتي تتخذ من بريطانيا مقرا.

وقالت المنظمات غير الحكومية إنها غير قادرة على إدارة برامجها من دون موظفاتها. ويعتمد أكثر من نصف تعداد أفغانستان السكاني على المساعدات الإنسانية، وفقا لمنظمات الإغاثة. وتصبح المساعدات الأساسية أكثر ضرورة خلال الشتاء القاسي في البلاد.

ولم يرد متحدثان باسم طالبان على طلبات من رويترز للتعليق على تعليق البرامج الإنسانية.

والمنظمات غير الحكومية أيضا مصدر أساسي للوظائف بالنسبة لعشرات الآلاف من الأفغان، وبالتحديد النساء، إذ انهار الاقتصاد المحلي عقب انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة واستيلاء طالبان على البلاد العام الماضي.

وقالت إحدى الموظفات (27 عاما) في غرب أفغانستان، طلبت إخفاء هويتها مخافة الانتقام، لرويترز إن منظمتها غير الحكومية أغلقت مكتبها يوم السبت ولم تستطع الذهاب إلى العمل.

وعملت المنظمة، التي تمولها إحدى الدول الغربية، مع النساء في قطاع الزراعة، ما ساعدهن في الحصول على دخل مستدام.

وأبدت الموظفة قلقها من أن تسفر خسارة عملها عن ضرر بالغ لأسرتها لأنها عزباء وهي العائل الوحيدة.

وقالت إن أباها متوفى وأمها ربة منزل، مضيفة أنها تعيل أخواتها الأربع، وثلاث منهن طالبات جامعيات لا يمكنهن إكمال دراستهن منذ منعت حكومة طالبان النساء من ارتياد الجامعات الأسبوع الماضي.