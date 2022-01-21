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الأمم المتحدة تحذر: خطر "داعش" لا يزال قائما في العراق

21 - يناير - 2022
عناصر من الجيش العراقي- أرشيفية

عناصر من الجيش العراقي- أرشيفية

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دانت الأمم المتحدة الهجوم الدموي الأخير الذي شنه تنظيم “داعش” في محافظة ديالى العراقية، واصفة إياه بأنه “محاولة جبانة لزعزعة استقرار البلاد”.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (“يونامي”) على صفحتها في “فيسبوك” إلى أن الهجوم الإرهابي الذي أودى بأرواح 11 جنديا عراقيا يمثل “تذكيرا مؤلما بأن “داعش” لا يزال يشكل تهديدا”.

وتابعت: “بالتأكيد ستتيح اليقظة والوحدة التصدي لهذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار”.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمرا بإطلاق تحقيق عاجل في هجوم ديالى.

وقتل 11 جنديا عراقيا بهجوم لتنظيم “داعش”، اليوم الجمعة، في محافظة ديالى بشرق البلاد.

وشنت مجموعة من عناصر “داعش” تضم نحو 10 مقاتلين، هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قناص.

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