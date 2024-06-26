الأمم المتحدة تحذر من مخاطر انتشار 3 أنواع جديدة من المخدرات في أفريقيا

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من انتشار ثلاثة أنواع جديدة من المخدرات تسمى “كوش” و “القذافي” و “غبار القرد” باعتبارها تشكل مخاطر صحية خاصة في أنحاء أفريقيا بسبب مكوناتها المتنوعة وغير المعروفة في كثير من الأحيان.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره السنوي حول المخدرات في العالم إنه “يُعتقد أن هذه المخدرات تحتوي على مزيج خطير من المستحضرات الدوائية والكحول والمواد المذيبة”.

ووثقت تقارير هذا الأسبوع مشاكل مرتبطة بتعاطي المخدرات.

وأعلنت سيراليون في أبريل/ نيسان حالة طوارئ وطنية بسبب تزايد تعاطي مخدر كوش، وهو مزيج تركيبي من الماريجوانا والفنتانيل والترامادول.

وفي رد فعل على الاستخدام المفرط لمخدر معروف بالقذافي، وهو مزيج من الترامادول ومشروبات كحولية منشطة، حظرت ساحل العاج العام الماضي استيراد وتصدير مثل هذه المشروبات.

ويُستخدم مخدر غبار القرد غالبا في نيجيريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي قال إن هذا المخدر يتكون من مشروب الجن محلي الصنع وبذور وأوراق وفروع وجذور نبات القنب.