الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية للاجئين السودانيين في تشاد

أفاد مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء، أن المساعدات الغذائية المقدمة لأكثر من نصف مليون لاجئ فروا من السودان إلى تشاد ستنفد الشهر المقبل ما لم يتوافر تمويل إضافي.

وقال بيير أونورا المدير القطري للبرنامج التابع للأمم المتحدة في تشاد لرويترز “بحلول ديسمبر كانون الأول لن تكون هناك مساعدات.. نحن ندعو إلى تمويل عاجل جدا الآن”.

وعبر أكثر من 540 ألف لاجئ الحدود من السودان إلى تشاد منذ اندلاع الحرب قبل سبعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وفر كثيرون من غرب دارفور حيث اندلعت أعمال عنف وقتل جماعي بدوافع عرقية مرة أخرى هذا الشهر في الجنينة عاصمة الولاية، مما دفع آلافا آخرين إلى الفرار.

وذكرت رويترز أنه في الفترة ما بين أبريل نيسان ويونيو حزيران من هذا العام، شنت قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها هجمات ممنهجة على مدى أسابيع استهدفت قبيلة المساليت، وهي قبيلة يغلب عليها العرق الأفريقي في الجنينة.

وانضم الذين وصلوا هذا العام إلى اللاجئين والنازحين الموجودين بالفعل في المخيمات في تشاد، حيث وصف أونورا الظروف بأنها “صعبة للغاية”.

وقال “الآن فصل الشتاء، ولكن لا يزال الجو حارا للغاية.. مشكلة التغذية تصل إلى الذروة”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى 25 مليون دولار كحد أدنى شهريا للمساعدة في توفير وجبة يوميا لحوالي 800 ألف شخص نحاول خدمتهم”.

كما لعب الصراع في السودان دورا في انتشار الجوع داخل البلاد. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنها وزعت بذور الحبوب التي يمكن أن تطعم ما بين 13 مليونا إلى 19 مليون شخص بعد أن تأثرت الزراعة بشدة بسبب الحرب.

ويواجه أكثر من 20 مليونا من إجمالي السكان البالغ عددهم 49 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الحاد في الوقود، بحسب تقييمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجماعات أخرى.