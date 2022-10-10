الأمم المتحدة تحذّر من "تخفيضات حادة" تزيد معاناة اللاجئين

ذكر “فيليبو غراندي”، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أنه سيتعين على المفوضية العليا إجراء “تخفيضات كبيرة”، مما يزيد من معاناة اللاجئين، ما لم تحصل على تمويل إضافي فوري.

ودفعت الحرب في أوكرانيا ملايين الأشخاص إلى الفرار من ديارهم. وهناك الآن أكثر من 100 مليون نازح قسريا في العالم. وترتب على ذلك تضخم في ميزانية المفوضية لأكثر من عشرة مليارات دولار.

وقال غراندي، في خطاب أمام الدول الأعضاء في جنيف بعد إعادة تعيينه رئيسًا للمفوضية الشهر الماضي، “يؤسفني أن أبلغكم أنني للمرة الأولى خلال ولايتي، أشعر بالقلق إزاء الوضع المالي للمفوضية”.

وأضاف “إذا لم نتلقَّ ما لا يقل عن 700 مليون دولار إضافية، خاصة لعملياتنا التي تعاني من نقص التمويل، من الآن وحتى نهاية هذا العام، فسنضطر إلى إجراء تخفيضات شديدة مع عواقب سلبية وأحيانا مأساوية على اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.

كما أعرب عن شعوره “بالقلق بشأن تأثير الطقس البارد خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي على حوالي 6.2 مليون من النازحين داخل أوكرانيا”.

وقال: “أشارك الحكومات مخاوفها بشأن الشتاء الذي يلوح في الأفق”، مضيفًا أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة معرّضون للخطر أكثر من غيرهم.