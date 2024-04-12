الجمعة 3 شوال 1445 ﻫ - 12 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وامتدادها

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تتوقّع أن تتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد تدفع ببعض المناطق إلى المجاعة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقد تمتد حالة الطوارئ أيضا إلى دول إفريقية مجاورة ما لم يتوقف القتال، وفق ما أوضحت وكالات تابعة للأمم المتحدة، مع مرور سنة على بدء الحرب في السودان (15 نيسان).

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير “الوقت ينفد”.

وأضاف لصحافيين في جنيف “إذا لم يتوقف القتال وإذا لم تدخل المساعدات الإنسانية من دون عوائق، فإن أزمة السودان ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد تؤثر على المنطقة برمّتها” من حيث تدفق عدد متزايد من اللاجئين وانتشار الأمراض وانعدام الأمن الغذائي.

وتابع “نحن لا نرى سوى جزء صغير من المشكلة وقد يكون الوضع أكثر خطورة في الواقع”

    المزيد من أخبار العالم

    الأمم المتحدة: فقدان 45 مهاجراً في انقلاب قارب بالبحر المتوسط
    أيرلندا "تقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية"
    إيطاليا تعتزم توظيف عمال مهاجرين من لبنان وساحل العاج وإثيوبيا

    الأكثر قراءة

    وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
    وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    حل مهم جداً جداً في ملف النزوح السوري.. ميقاتي يكشف ساعة الصفر!
    خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
    إيران تتخذ قراراً مفاجئاً اعتباراً من منتصف الليل.. وإسرائيل تترقب وتتوعد!