الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وامتدادها

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تتوقّع أن تتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد تدفع ببعض المناطق إلى المجاعة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقد تمتد حالة الطوارئ أيضا إلى دول إفريقية مجاورة ما لم يتوقف القتال، وفق ما أوضحت وكالات تابعة للأمم المتحدة، مع مرور سنة على بدء الحرب في السودان (15 نيسان).

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير “الوقت ينفد”.

وأضاف لصحافيين في جنيف “إذا لم يتوقف القتال وإذا لم تدخل المساعدات الإنسانية من دون عوائق، فإن أزمة السودان ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد تؤثر على المنطقة برمّتها” من حيث تدفق عدد متزايد من اللاجئين وانتشار الأمراض وانعدام الأمن الغذائي.

وتابع “نحن لا نرى سوى جزء صغير من المشكلة وقد يكون الوضع أكثر خطورة في الواقع”