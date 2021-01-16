الأمم المتحدة تدعو إلى توفير لقاحات كورونا بأسعار معقولة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى زيادة حجم التضامن الدولي لضمان توفر اللقاحات وبأسعار معقولة في جميع الدول.

وقال غوتيريش في رسالة بالفيديو، الجمعة، إن الحكومات تتحمل مسؤولية حماية شعوبها.

وحذر من أن “العلم ينجح، لكن التضامن يفشل.. تصل اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع بسرعة، وأفقر دول العالم لم تحصل على شيء”.

وأكد غوتيريش أن الاقتصادات الرائدة في العالم تتحمل مسؤولية خاصة لدعم برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة الصحة العالمية لشراء وتوصيل لقاحات فيروس كورونا لأشد الناس فقراً في العالم.

كما حث الدول الغنية على تبادل الجرعات الزائدة من اللقاحات “من أجل المساعدة في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على أساس عاجل ولحماية النظم الصحية من الانهيار”.