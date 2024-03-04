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الأمم المتحدة تدعو إلى "عدم التمييز" في انتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ 58 دقيقة
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة (الاثنين 4-3-2024) إلى حماية الحق في التصويت وضمان “عدم التمييز” في الانتخابات الرئاسية لهذا العام.

وعبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي عن قلقها إزاء “ممارسات على مستوى الولايات تحد من ممارسة الحق في التصويت”، تشمل التلاعب الحزبي والقيود على التصويت بالبريد والمتطلبات المرهقة المتعلقة ببطاقات هوية الناخبين.

واستند الرئيس السابق دونالد ترامب في حملته الانتخابية الحالية إلى ادعاءاته بأن انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن كانت مزورة.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “في هذه السنة الانتخابية، من المهم جدا أن تنفذ السلطات على جميع المستويات التوصيات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لضمان عدم التمييز والمساواة والشمولية في الاقتراع”.

وأضاف “في سياق الاستقطاب السياسي الشديد، من المهم التأكيد على المساواة في الحقوق، والقيمة المتساوية لصوت كل مواطن”.

وترامب هو الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. ولا يواجه بايدن معارضة تذكر بالحزب الديمقراطي في حملته للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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