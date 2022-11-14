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الأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا

منذ 3 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إلى محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، وأقرت قرارا يعترف بمسؤولية روسيا عن التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بجارتها.

ويعترف القرار، الذي أيده 94 من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 193 عضوا، بضرورة محاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها وبوجوب أن “تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك التعويض عن الخسائر التي تشمل أي ضرر ناتج عن مثل هذه الأعمال”.

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها ذات ثقل سياسي

من جانبها، تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدعو روسيا لوقف جميع الأعمال ضد المنشآت النووية الأوكرانية بما فيها زابوريجيا، وذلك وفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين لما سيكون ثالث قرار يتخذه مجلس محافظي الوكالة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وتتشابه صياغة مشروع القرار الذي وزعته كندا على الدول الأخرى بمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة مع صيغة القرارين السابقين اللذين أصدرهما المجلس في مارس آذار وسبتمبر أيلول، واللذين استنكرا أيضا تصرفات روسيا في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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