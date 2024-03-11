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الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة في غزة

منذ 41 دقيقة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024 إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وكذلك الصراع في السودان، مع بداية شهر رمضان.

كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتذليل “جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الواسع المطلوبين” إلى غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع أصبحوا على شفا المجاعة.

وقال للصحفيين “القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها”. وأضاف “التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم”.

    المصدر :
  • رويترز

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