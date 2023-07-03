الثلاثاء 15 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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الأمم المتحدة تدعو الى احترام القانون الدولي الإنساني في عملية جنين

منذ ساعة واحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات الجارية في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجمات بطائرات مسيرة في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ 20 عاما.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان أن جوتيريش “يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.

هذا وأعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان أن الرئيس قرر الاثنين 3\7\2023 “وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي…والاستمرار في وقف التنسيق الأمني”.

جاء ذلك بعد أن شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية ضخمة على مدينة جنين في الضفة الغربية.

وصدر القرار بعد عقد عباس اجتماعا مع قيادات أخرى في السلطة الفلسطينية.

وسبق أن علق الرئيس الفلسطيني التنسيق الأمني مع إسرائيل مؤقتا عدة مرات بالتزامن مع موجات عنف سابقة.

    المصدر :
  • رويترز

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