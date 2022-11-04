الأمم المتحدة تدعو طالبان إلى الإفراج عن نشطاء في حقوق المرأة

حثّ “فولكر تورك”، المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة حركة طالبان الأفغانية على إطلاق سراح خمسة أشخاص، تقول المنظمة الدولية إنهم احتُجزوا خلال مؤتمر صحفي نظمته إحدى منظمات المجتمع المدني النسائية.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الشرطة عطّلت مؤتمرًا صحفيا في كابول، كان يستهدف تدشين حركة نسائية جديدة تسمى “الحركة النسائية الأفغانية من أجل المساواة”.

واعتُقلت الناشطة “ظريفة يعقوبي” وأربعة من زملائها الذكور. وأضاف أن المشاركات الأخريات تم احتجازهن مؤقتا وتفتيشهن وتفتيش هواتفهن قبل إطلاق سراحهن.

“تورك” قال، من خلال متحدث باسمه في إفادة صحفية في جنيف: “نحن قلقون بشأن سلامة هؤلاء الأفراد الخمسة. سعينا للحصول على معلومات من السلطات الفعلية بشأن احتجازهم”.

ولم يقدّم متحدث باسم طالبان على الفور أي تعليق وقال إنه سيبحث الأمر.

وتشير جماعات حقوقية إلى أنّ حرية المرأة في أفغانستان تقوضت منذ استيلاء طالبان على السلطة في آب 20،21 مع انسحاب القوات الدولية التي كانت تدعم الحكومة الموالية للغرب.

وتتحدث هذه الجماعات عن قيود جديدة على ملابس وحركة وتعليم النساء على الرغم من تعهدات طالبان السابقة بعكس هذا.