استمع لاذاعتنا

الأمم المتحدة تدعو لإتاحة لقاحات كورونا بأسعار مناسبة للجميع

منذ 6 دقائق
العالم بانتظار لحظة القضاء على كورونا

العالم بانتظار لحظة القضاء على كورونا

A A A
طباعة المقال

دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد ،وأن يتم إتاحتها بأسعار معقولة للجميع.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إلى التضامن بين القوى الاقتصادية الكبرى، من أجل توزيع عادل للقاحات فيروس كورونا.

وقال جوتيريس، في حديثه قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين في السعودية، إن الإنجازات الأخيرة في مجال اللقاحات “تقدم بارقة أمل”.

وأضاف قائلا: “لكن بارقة الأمل تلك يجب أن تصل إلى كل شخص”. وقال إن “التضامن هو فعلا النجاة”.

وعبر جوتيريس عن أمله في أن تكون مبادرة “كوفاكس” العالمية للقاحات “الأداة الرئيسية لضمان أن تصبح اللقاحات بالفعل منفعة عامة عالمية ومتاحة بأسعار معقولة للجميع”.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك، الجمعة، إن “مجموعة العشرين لها دور مهم للغاية، وأناشد كل أعضاء المجموعة أن يصبحوا أعضاء في كوفاكس”.

والتزمت حوالي 160 دولة متقدمة ونامية بالفعل بمبادرة “كوفاكس”، بما في ذلك الصين، بينما لم تنضم لها الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول استثمرت بالفعل 10 مليارات دولار في جهود تطوير لقاحات وأدوات تشخيص وعلاجات، لكن هناك حاجة إلى 28 مليار دولار أخرى، تشمل 4.2 مليار دولار مطلوبة قبل نهاية العام.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا الفتاك لايرحم
    كورونا
    كورونا حول العالم..الإصابات تلامس الـ58 مليون وهذا عدد الوفيات
    تويتر
    “تويتر” تعلن تسليم إدارة بايدن الحساب الرسمي لرئيس أمريكا يوم تنصيبه
    كورونا مصر
    سلالة كورونا جديدة تنتشر في مصر!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميليشيا حزب الله
    دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب
    انفجار بيروت
    بالفيديو: انفجار مرفأ بيروت… تحليل علمي للحظات التي سبقت الكارثة
    صورة للفضاء الخارجي
    “السماء الفارغة”..ناسا ترصد ظاهرة كونية غريبة