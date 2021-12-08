الأمم المتحدة تدعو لحل الأزمة الأوكرانية وفق اتفاقية "مينسك"

أكدت الأمم المتحدة في أعقاب الاتصال المرئي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، على أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية على أساس اتفاقيات مينسك.

وقالت الخدمة الصحفية للأمم المتحدة في بيان لها: “لقد أخذنا في الاعتبار التقارير الخاصة بالمحادثات عبر الفيديو بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. إذ ندرك أن الطرفين ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا.. ندعو جميع الأطراف المعنية للالتزام بحل الخلافات عبر الحوار على جميع المستويات وتهدئة التوترات والحفاظ على السلام الاقليمي”.

وفي بيانها ذكّرت الأمم المتحدة جميع اللاعبين “بمسؤوليتهم عن تحقيق تسوية سلمية للنزاع وفقا لاتفاقيات مينسك، التي دعمها قرار رقم 2202 لمجلس الأمن الدولي للعام 2015.”

هذا وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بوتين أشار خلال اتصاله مع بايدن إلى خطوات أوكرانيا لنسف “اتفاقات مينسك”.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا على نتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض أن بايدن “أطلع الزعماء على نتائج مباحثاته مع الرئيس بوتين التي تحدث خلالها عن عواقب عملية عسكرية في أوكرانيا وضرورة وقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية”.

وأضاف البيان أن بايدن وحلفاءه اتفقوا على مواصلة التنسيق بشأن الوضع حول أوكرانيا.بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان له صدر في أعقاب اتصال الزعماء، إنهم “أكدوا على أهمية وقف روسيا لسلوكها الخطير تجاه أوكرانيا”.

وأضاف بيان جونسون أن الزعماء اتفقوا على “ضرورة الحوار المستمر مع روسيا لضمان هذه النتيجة”.