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الأمم المتحدة تدعو ليبيا لوضع خطة لمعالجة وضع اللاجئين المزري

22 - أكتوبر - 2021

طفل من بين المهاجرين في مركز احتجاز في ليبيا "أرشيفية"

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حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان اليوم الجمعة، الحكومة الليبية على وضع خطة عاجلة لمعالجة ما وصفته بالوضع “المزري” لطالبي اللجوء واللاجئين على الفور “بطريقة إنسانية وقائمة على احترام الحقوق”.

ونقل البيان عن فينسينت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لشؤون غرب ووسط البحر المتوسط، القول: “شهدنا تدهورا حادا في الوضع الذي يواجهه طالبو اللجوء واللاجئون المستضعفون في طرابلس منذ بدء المداهمات الأمنية والاعتقالات التي قامت بها السلطات الليبية في أكتوبر (تشرين الأول)”.

وأضاف: “يجب على السلطات الليبية بلورة خطة مناسبة تحترم حقوقهم وتضع حلولا دائمة”.

وقال البيان إن المفوضية تقف على أهبة الاستعداد، جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لدعم خطة عمل عاجلة يمكن أن تساعد في تخفيف المعاناة “الرهيبة” لطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا.

وأضاف أن المفوضية تواصل دعوتها للسلطات الليبية إلى “احترام حقوق الإنسان وكرامة طالبي اللجوء واللاجئين، ووقف اعتقالهم التعسفي وإطلاق سراحهم”.

    المصدر :
  • العربية

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