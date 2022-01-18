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الأمم المتحدة تدين العنف ضد المتظاهرين بالسودان

منذ 5 ساعات
مظاهرات السودان- أرشيفية

مظاهرات السودان- أرشيفية

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دانت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، مساء الإثنين، استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين.

وطالبت البعثة السلطات السودانية، بالتوقف عن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وقالت في تغريدة على تويتر “إن استمرارُ استخدام العنف والذخيرة الحية خلال تظاهرات اليوم هو أمرٌ غير مقبول”.

وانتقدت قتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح العشرات من المتظاهرين بالخرطوم، وأضافت “يجب أن يتوقف هذا العنف”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، الإثنين، مقتل سبعة سودانيين في مظاهرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة النقابية في بيان لها، “ارتقت قبل قليل بمدينة الخرطوم أرواح ثلاثة قتلى من أبطال الشعب المقاوم، سيتم نشر تفاصيلهم لاحقاً”.

وبذلك، ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ قرارات الجيش في ٢٥ أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 71 قتيلا.

وفي وقت سابق الإثنين، أطلقت الشرطة السودانية القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن تصدت لموكب احتجاجي قوامه آلاف الأشخاص، كان قادما من منطقة جنوب الخرطوم، عند محطة شروني التي تبعد عن القصر الرئاسي بنحو 800 متر، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

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