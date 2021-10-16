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الأمم المتحدة تدين بناء جدران على حدود أوروبا

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 10:50 صباحًا
مقر الأمم المتحدة

مقر الأمم المتحدة

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دان “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام “انطونيو غوتيريش”، بناء دول أوروبية جدران على حدودها لمنع تدفق المهاجرين واللاجئين إليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده “دوجاريك” مساء الجمعة، قال فيه إن “على الدول الأوروبية أن تتذكر أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تم إنشاؤها في الواقع للأوروبيين الذين كانوا في حالة نزوح عقب الحرب العالمية الثانية”، مشيرا إلى أنه “من الواضح أن الدول تتحمل مسؤولية الدفاع عن حدودها ومواطنيها، وهذه مسؤوليتها الأساسية”.

كما أضاف: “الأمر المهم أيضا هو أن تحترم كل دولة القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية اللاجئين، والسماح للأشخاص بطلب اللجوء، وعدم الإعادة القسرية واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وكرامتهم”.

تصريحات المسؤول الأممي جاءت بعد يومين من إعلان وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان لبناء جدار دائم بسبب أزمة المهاجرين غير النظاميين على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال إن بلاده بنت سياجا شائكا ونشرت 3 آلاف جندي على حدودها المتاخمة لبيلاروسيا لحمايتها من تدفق المهاجرين، مشيرا إلى أن الجيش قرر مضاعفة عدد قواته المنتشرة على الحدود.

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