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الأمم المتحدة تذكر بضرورة احترام حقوق المهاجرين على الحدود البولندية

18 - نوفمبر - 2021

الحدود البولندية

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قالت إليزابيث تروسل المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المفوضية المتحدة تذكر بضرورة احترام حقوق المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا.

وتعتقد المفوضية أن “التدابير الأمنية الموجهة” ضد المهاجرين واللاجئين، فقط “تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهونها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان استخدام القوات البولندية للغاز المسيل للدموع، ضد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون دخول أراضي بولندا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، أضافت المتحدثة: “من المؤكد أن الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون على طول الحدود البولندية البيلاروسية، يثير القلق العميق. من الواضح أن للدول الحق في مراقبة حدودها، لكنها يجب أن تفعل ذلك في ضوء التزاماتها بحقوق الإنسان”.

وختمت المتحدثة قولها: “من المهم للغاية أن يتم احترام حقوق المهاجرين واللاجئين احتراما كاملا، وفقا لمعايير القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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