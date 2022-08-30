الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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الأمم المتحدة تطالب المانحين بتقديم 160 مليون دولار لمساعدة باكستان

منذ 53 دقيقة
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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طالبت الأمم المتحدة الدول المانحة بتقديم 160 مليون دولار لمساعدة باكستان، في الوقت الذي عملت فيه طائرات هليكوبتر تابعة للجيش على إنقاذ أسر محاصرة وإلقاء إعانات غذائية على مناطق تعذّر الوصول إليها بعد هطول أمطار غزيرة تسبّبت في فيضانات غير مسبوقة.

وأدّت الفيضانات العارمة الناجمة بشكل رئيسي عن هطول أمطار موسمية بكميات غير اعتيادية إلى مقتل أكثر من 1100 شخص، وتسببت في معاناة 33 مليونا ودمّرت منازل وشركات وبنية تحتية ومحاصيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، في رسالة بالفيديو بثت في إسلام آباد وجنيف لإطلاق نداء المساعدة: “باكستان غارقة اليوم في المعاناة”، مضيفًا أن حجم احتياجات البلاد يتطلب اهتمامًا عالميا في ظل اضطرار الملايين إلى ترك منازلهم ومدارسهم والدمار الذي لحق بالمرافق الصحية وسبل العيش.

وقالت وكالة إدارة الكوارث التي تديرها الدولة في بيان، إن ما يقرب من 300 شخص، من بينهم سياح، تقطعت بهم السبل ونُقلوا جوًا في شمال باكستان، مضيفةً أنه تم نقل أكثر من 50 ألف شخص إلى ملجئين حكوميين في الشمال الغربي.

وزار قائد الجيش الباكستاني الجنرال “قمر جاويد باجوا” وادي سوات الشمالي وتفقّد سير عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وصرح باجوا للصحفيين بأن عمليات الإنقاذ والإغاثة قد تنتهي، لكنّ “عمليات إعادة التأهيل والبناء ستستغرق وقتًا طويلا”.

    المصدر :
  • رويترز

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