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الأمم المتحدة تطالب بالعمل أكثر لتخفيف تراكم السفن في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 2:43 مساءً
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة (الاثنين 24-10-2022) إن “هناك الكثير الذي يجب القيام به” لحل مشكلة تراكم أكثر من 150 سفينة في صفقة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأقرت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة بالأزمة.

وأضافت إسميني بالا المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة “هناك حاليا أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء”.

ومهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود والتي أغلقت منذ الغزو الروسي. وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

في سياق متصل، قالت أوكرانيا إن سبع سفن‭‭ ‬‬محملة بالحبوب أبحرت من موانئها أمس الأحد متجهة إلى آسيا وأوروبا، لكنها اتهمت روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تيليغرام إن “روسيا تعرقل عمدا التنفيذ الكامل لمبادرة الحبوب. ونتيجة لذلك، فإن هذه الموانئ (الأوكرانية) لم تعمل إلا بنسبة 25 إلى 30 بالمئة من طاقتها منذ بضعة أيام”.

ومهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود والتي أغلقت منذ الغزو الروسي. وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر تشرين الثاني ازدادت بعد أن أثارت موسكو شكاوى مرارا وتكرارا بشأن تنفيذه.

    المصدر :
  • رويترز

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