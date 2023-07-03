الأمم المتحدة تطالب بتأمين دخول سيارات الإسعاف إلى جنين

من الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين - رويترز

طالبت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأمين دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم جنين لإنقاذ المصابين.

وأعربت هاستينغز في تغريدة نشرتها عبر تويتر، الإثنين، عن القلق البالغ من حجم العداوان الإسرائيلي العسكري في جنين ومخيمه.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات مخيم جنين المكتظ بالسكان، وندعو إلى تأمين دخول مركبات الإسعاف لإنقاذ المصابين.

سلسلة غارات

فيما قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على المخيم استهدفت إحداها نادي مخيم جنين، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب الشهود فإن النيران اشتعلت في أكثر من مبنى داخل المخيم.

تزامنا مع الغارات الجوية، أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الآليات العسكرية بدأت الدخول إلى مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور.

وقالت مصادر فلسطينية إن أصوات اشتباكات وانفجارات تُسمع بشكل متتابع في أكثر من موقع.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أرسل رسائل نصية على هواتف الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها تدعوهم فيها للبقاء في منازلهم والمحافظة على عائلاتهم.