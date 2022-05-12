الأمم المتحدة تطالب بتحقيق لمحاسبة قاتلي شيرين أبو عاقلة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” الى إجراء تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ووفقا لشبكة فلسطين الإخبارية، طالب غوتيريش بـ”إجراء تحقيق مستقل وشفاف وضمان محاسبة المسؤولين عن عملية الاغتيال”.

كما أعرب عن رفضه لما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من اعتداءات في مناطق النزاع وخاصة في فلسطين.

وأكّد أن الصحفيين “يجب ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف والاعتداءات في أي مكان”.

الى ذلك، قال “غوتيريش” : “يجب أن يكون العاملون في مجال الإعلام قادرين على أداء عملهم بحرية ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من استهدافهم”، مشدّدًا على أن “الصحافة الحرة ضرورية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.

وقدم غوتيريش التعازي لأسرة أبو عاقلة، متمنيًا الشفاء العاجل لزميلها الصحفي علي سمودي الذي أصيب في الحادث نفسه.

وانطلقت جنازة الصحفية بموكب عسكري رسمي، باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وتوافد العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية الفلسطينية إلى المستشفى، لمرافقة موكب التشييع.

ورافقت الجثمان صيحات الغضب واللوعة على فقدان أبو عاقلة بعد استشهادها برصاص الاحتلال الاسرائيلي أمس الأربعاء.