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الأمم المتحدة تطالب روسيا بتعويضات لأوكرانيا

منذ 44 دقيقة
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار، الإثنين، يدعو لمحاسبة روسيا على “انتهاك القانون الدولي بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا”، وتضمن القرار سداد تعويضات.

وجاء التصويت في الجمعية العامة، التي تضم 193 عضوا، بموافقة 94 صوتا مقابل رفض 14 صوتا وامتناع 73، وكان ذلك أدنى مستوى لدعم خمسة قرارات تبنتها الجمعية متعلقة بأوكرانيا منذ بدء العملية في 24 فبراير.

ويعترف القرار بالحاجة لوضع “آلية دولية للتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو الإصابات” الناجمة عن “الأعمال الظالمة” التي ارتكبتها روسيا بحق أوكرانيا.

ويوصي بأن تنشئ الدول الأعضاء، بالتعاون مع أوكرانيا، “سجلا دوليا يوثق المزاعم والمعلومات المتعلقة بالضرر أو الخسارة أو الإصابة التي لحقت بالأوكرانيين والحكومة بسبب روسيا”.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القرار بأنه “نصر دبلوماسي”، فيما اعتبره نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي “باطلا وينتهك ميثاق المنظمة”.

ومنع فيتو روسي في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا الكيان الأكثر نفوذا في الأمم المتحدة من اتخاذ أي تحرك ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

لكن لم تصدر أي اعتراضات في الجمعية العامة عندما تبنت في وقت سابق أربعة قرارات تنتقد العملية الروسية، على العكس من قرارات مجلس الأمن، فقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا.

    المصدر :
  • وكالات

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