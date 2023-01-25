الأمم المتحدة تطالب طالبان بإعفاءات للسماح للنساء بالعمل

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، الأربعاء، إن مجتمع الشؤون الإنسانية يتحدث مع مسؤولي طالبان للمحاولة والحصول على المزيد من الإعفاءات للسماح لبعض عاملات الإغاثة بالعمل على الرغم من تطبيق حظر على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، وعمل ومبادئ التوجيهية مكتوبة بهذا الخصوص.

وقال جريفيث لرويترز إنه خلال المناقشات مع السلطات في كابول على مدى الأيام القليلة الماضية، كانت رسالته: “إن لم يكن بوسعكم مساعدتنا في إلغاء الحظر، فأعطونا إعفاءات للسماح للنساء بالعمل”.

أمرت سلطات طالبان المنظمات غير الحكومية، التي تنفذ كثير منها عمليات للأمم المتحدة، بوقف عمل أغلب النساء الشهر الماضي.

وقال جريفيث إن بعض الإعفاءات من الحظر مُنحت في مجالي الصحة والتعليم، وإنهم يسمعون عن مؤشرات على احتمال وجود إعفاء في مجال الزراعة. لكنه قال إن هناك حاجة للمزيد، مع إعطائ أولوية لخدمات التغذية والمياه والصرف الصحي للوقاية من الأمراض الخطيرة وسوء التغذية خلال أصعب أزمة إنسانية تمر بها البلاد.

وقال إنه استنادا إلى المناقشات مع السلطات في الأيام الماضية، تتطلع هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية إلى عمل مجموعة من المبادئ التوجيهية المكتوبة للسماح للمنظمات غير الحكومية بتشغيل العاملات في مناطق أكثر بشكل أكثر تيقنا في الأسابيع المقبلة.

وأضاف “الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة قطعا لرؤية أن كان مجتمع الشؤون الإنسانية… بوسعه البقاء وممارسة دوره”.