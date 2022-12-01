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الأمم المتحدة تطالب طالبان بالتحقيق في أعمال قتل خارج نطاق القانون

منذ 38 دقيقة
مقر الأمم المتحدة

مقر الأمم المتحدة

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قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الخميس، إنها طلبت من حركة طالبان إجراء “تحقيق يمكن الوثوق به” في تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك قتل أطفال، في إقليم دايكوندي بشمال البلاد.

وقالت طالبان إن معركة بالأسلحة في دايكوندي بين أفراد قوات الأمن ومتمردين مسلحين مشتبه بهم أسفرت عن سقوط قتلى لكنها نفت مقتل أطفال.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها تسعى لمعرفة ما حدث.

وكتبت البعثة في تغريدة على تويتر “(هناك) تقارير خطيرة للغاية عن ضحايا في صفوف المدنيين، وعمليات قتل خارج نطاق القانون.. هناك ما لا يقل عن ثمانية قتلى، بينهم أطفال.. أبلغت بعثة الأمم المتحدة طالبان بأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق ومحاسبة يمكن الوثوق بهما”. ولم يرد متحدث باسم وزارة الإعلام في طالبان على الفور على طلب من رويترز للتعليق على بيان الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور في وقت سابق هذا الأسبوع إنه تم تحديد هوية متمردين مسلحين في المنطقة وإن قوات الأمن طلبت من شيوخ المنطقة التدخل. وأضاف أنه بعد عدم الامتثال لطلب الوجهاء بإلقاء سلاحهم، دخلت قوات الأمن إلى مكان كان يتواجد فيه المتمردون المشتبه بهم ووقع إطلاق نار من الجانبين.

وأضاف “قُتل تسعة مسلحين وأصيب أربعة أشخاص في إطلاق النار المتبادل. كل القتلى كانوا مسلحين ويحاولون التمرد. ليس صحيحا مقتل أطفال أو وقوع أي أضرار أخرى هناك”.

    المصدر :
  • رويترز

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