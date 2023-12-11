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الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 2.8 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

منذ 33 دقيقة
أطفال اليمن

أطفال اليمن

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أطلقت الأمم المتحدة (الاثنين 11-12-2023) نداء لجمع نحو 2.8 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لليمن خلال عام 2024.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان بالتزامن مع إطلاق اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام القادم “نطلق نداء بجمع 2.8 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية لعدد 21.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى نوع من المساعدة خلال العام 2024”.

وأضاف البيان أن النداء الإنساني بشأن اليمن يعد واحدا من أكبر خمسة نداءات قُطرية، إلى جانب سوريا وأفغانستان وإثيوبيا وأوكرانيا.

وتشير تقارير حديثة صادرة عن الأم المتحدة إلى أن هناك 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6.1 مليون شخص يعانون من المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، إذ تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.

وقال البيان إن أكثر من 80 بالمئة من الأشخاص المستهدفين بالمساعدة في اليمن لا يحصلون على المياه والصرف الصحي المناسبين.

وتشكو الأمم المتحدة خلال العام الجاري من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية في اليمن وهو ما أدى إلى خفض حجم المساعدات على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الإغاثة.

ولم تتمكن المنظمة حتى نوفمبر تشرين الثاني إلا من جمع 1.72 مليار دولار من المانحين، أي ما نسبته 37.5 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار، لتنفيذ خطة المساعدات لليمن للعام 2023.

ودمرت الحرب الدائرة في اليمن الفقير منذ تسع سنوات الاقتصاد وتسببت في انهيار العملة ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة وتفاقم الاحتياجات في كافة القطاعات. وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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