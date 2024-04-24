الأمم المتحدة: تعطيل تسليم المساعدات لجنوب السودان بسبب ضريبة جديدة على الوقود

بحسب بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن سلطات البلاد تحتجز ناقلات وقود تابعة للمنظمة الدولية بسبب نزاع ضريبي، مما يؤثر سلبًا على تسليم مساعدات إنسانية تقدر بعدة ملايين من الدولارات وسط أزمة إنسانية مستمرة.

وقالت متحدثة باسم البعثة إن الشاحنات احتُجزت في مستودعات وعلى الحدود مع أوغندا اليوم الأربعاء رغم تطمينات من وزير الشؤون الإنسانية أمس الثلاثاء بأن ضريبة جديدة على الشاحنات التي تحمل الوقود وغيره من الإمدادات لا تسري على العمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزير الشؤون الإنسانية ألبينو أكوك أتاك ووزير الإعلام مايكل ماكوي.

ونص قرار لوزارة التجارة هذا الأسبوع على فرض رسوم ضريبية تبلغ 300 دولار على كل شاحنة بضائع تدخل البلاد أو تغادرها، وذلك بهدف مساعدة الحكومة على تحصيل أقصى قدر من الإيرادات عبر مواجهة محاولات للاحتيال.

ويشهد جنوب السودان، حيث قُتل مئات الآلاف نتيجة الحرب الأهلية في الفترة من 2013 إلى 2018، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم جراء الصراع المستمر والكوارث الطبيعية والفقر.

وقدرت الأمم المتحدة الشهر الماضي أن نحو 7.1 مليون شخص من سكان البلاد وعددهم 12.4 مليون نسمة سيعانون من جوع يصل إلى حد الأزمة خلال الأشهر العجاف من أبريل نيسان إلى يوليو تموز.