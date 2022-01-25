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الأمم المتحدة تعلن تسديد إيران مستحقاتها المالية للمنظمة

25 - يناير - 2022
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 8:19 صباحًا
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن إيران وعددا آخر من الدول الأعضاء سددوا المتأخرات المالية المستحقة عليهم في ميزانية المنظمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في نيويورك، قال دوجاريك: “هناك 3 دول (إيران وغينيا وفانواتو) سددت خلال عطلة الأسبوع المتأخرات المالية المستحقة عليها، مما يعني أنه بات في مقدورهم التصويت في الجمعية العامة”.

وأبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد في 12 يناير الحالي، أن هناك 11 دولة بالمنظمة الدولية، من بينها إيران، متأخرة عن سداد اشتراكاتها المالية.

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