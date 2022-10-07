الأمم المتحدة تعمل لتوسيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أنّ الأمين العام للمنظمة الدولية “أنطونيو غوتيريش” وفريقه يعملون على توسيع نطاق اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود وتمديده قبل انقضاء أجله في أواخر تشرين الثاني.

وقال المتحدث “ستيفان دوجاريك” إن فريق غوتيريش “يعمل بنشاط أيضا لإزالة العقبات الأخيرة أمام تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية”.

وأضاف أن منسق المساعدات في الأمم المتحدة “مارتن جريفيث” والمسؤولة التجارية البارزة بالمنظمة الدولية “ربيكا جرينسبان” سيسافران إلى موسكو في غضون أسبوع تقريبا لمناقشة الأمر.