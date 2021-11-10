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الأمم المتحدة تفرض عقوبات على 3 قادة حوثيين

منذ ساعة واحدة
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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فرضت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على اليمن الثلاثاء عقوبات جديدة على ثلاثة قادة من المتمرّدين الحوثيين، بحسب ما أعلنت الأربعاء البعثة الديبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة.

واقترحت المملكة المتحدة فرض هذه العقوبات عقب سلسلة هجمات مستمرة للحوثيين على المملكة العربية السعودية أدّت إلى قتل وجرح مدنيين بالإضافة إلى هجوم الحوثيين المستمر على مأرب الغنية بالنفط والتي تُعدّ آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في شمال البلد الغارق في الحرب منذ العام 2014.

ولفتت البعثة البريطانية في بيان إلى أن في إطار هذا الهجوم يسعى الحوثيون إلى قطع وصول المساعدات الإنسانية ويستخدمون أطفالًا كجنود في القتال.

وتستهدف العقوبات الجديدة رئيس أركان قوات الحوثيين محمّد عبد الكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب وأحد قادة الحوثيين يوسف المدني وصالح مسفر صالح الشاعر الذي يساهم في الحيازة على أسلحة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بحسب البعثة.

وتشمل العقوبات تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات المُمثّل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

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