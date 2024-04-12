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الأمم المتحدة: تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه في غزة مع الحرّ

منذ 58 دقيقة
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 قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، اليوم الجمعة: “إن الأمراض المنقولة عبر المياه تتفشى في غزة بسبب نقص المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة”.

وذكر جيمي مكجولدريك للصحفيين عبر وصلة فيديو من القدس “تزداد حرارة الجو بشدة هناك.. يحصل الناس على كمية من المياه أقل بكثير مما يحتاجون إليه، ونتيجة لذلك ظهرت أمراض تنتقل عن طريق المياه بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي”.

وقال بعد زيارته الأخيرة لقطاع غزة بنهاية مهمة تستمر ثلاثة أشهر “علينا أن نجد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات أفضل من المياه في المناطق التي يتكدس فيها الناس في الوقت الحالي”.

ويرتبط الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي بأمراض مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والالتهاب الكبدي الوبائي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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