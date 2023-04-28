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الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات روسيا "الجسيمة" لحقوق الإنسان في أوكرانيا

منذ 11 دقيقة
آثار القصف على منطقة تشيركاسي بأوكرانيا

آثار القصف على منطقة تشيركاسي بأوكرانيا (رويترز)

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قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة (الجمعة 28-4-2023) إنها تشعر بقلق عميق من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الروسية والمجموعات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي خلاصة تقريرها عن روسيا، دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري السلطات الروسية إلى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي اُرتكبت أثناء غزو أوكرانيا.

وقالت في بيان “اللجنة تشعر بقلق عميق من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات العسكرية الروسية والمجموعات العسكرية الخاصة أثناء النزاع المسلح الجاري”.

ولم يصدر تعليق على الفور من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن من بين الانتهاكات المرتكبة الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية والقتل والترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

ونفت روسيا ارتكاب فظائع وتعمد مهاجمة المدنيين في أوكرانيا. كما تنفي موسكو، التي قالت لجنة الأمم المتحدة إنها رفضت تزويدها بمعلومات عن الصراع، ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا قائلة إنها قامت بإجلائهم حفاظا على سلامتهم. وعبرت لجنة الأمم المتحدة عن قلقها من تجنيد الجيش الروسي لأفراد من الأقليات العرقية و”التحريض على الكراهية العنصرية والدعاية لصور نمطية عنصرية عن الأوكرانيين كعرقية”، وبثت بعض هذه الدعاية عبر التلفزيون المملوك للدولة. (

    المصدر :
  • رويترز

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