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الأمم المتحدة تنتقد تحركا فرنسيا لمنع رياضياتها من ارتداء الحجاب

منذ 34 دقيقة
مقر الأمم المتحدة

مقر الأمم المتحدة

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انتقدت هيئة تابعة للأمم المتحدة الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء رياضياتها للحجاب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل.

وردا على سؤال حول قرار منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس، قالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه، أو ما لا ترتديه”.

وأضافت مارتا هورتادو المتحدثة باسم المكتب “وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات مثل اختيار الملابس تكون مقبولة فقط في ظل ظروف محددة حقا تعالج المخاوف المشروعة المتعلقة بالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق بطريقة ضرورية ومتناسبة”.

وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من إعلان إميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية أنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال ألعاب باريس في اطار احترام مبادئ العلمانية.

وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 11 أغسطس آب من العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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