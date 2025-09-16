الأربعاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
الأمم المتحدة تنقل مكتب المنسق المقيم في اليمن إلى عدن

نقلت الأمم المتحدة مكتب المنسق المقيم في اليمن إلى مدينة عدن، وذلك بعد أكثر من أسبوع من احتجاز 18 موظفا على الأقل من موظفي المنظمة الدولية في العاصمة صنعاء.

وقال مكتب المنسق المقيم في اليمن اليوم الثلاثاء إنه تقرر تغيير مكان المكتب إلى عدن، لكنه أشار إلى أن المنسق المقيم سيواصل أداء مهامه في أنحاء البلاد.

وأضاف المكتب “المنسق المقيم لا يزال موجودا في صنعاء وسيتنقل في أنحاء البلاد، بما في ذلك صنعاء”.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا قد رحبت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بقرار الأمم المتحدة، داعية برامج المنظمة الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

وقالت في بيان “تجدد الوزارة إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز العشرات من العاملين الإنسانيين تعسفيا، وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم”.

    المصدر :
  • رويترز

