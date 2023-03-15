الأمم المتحدة: جهود لإنهاء الصراع باليمن بعد اتفاق السعودية وإيران

حث هانز جروندبرج وسيط الأمم المتحدة بشأن اليمن الأطراف المتحاربة، الأربعاء، على “انتهاز الفرصة” لاتخاذ خطوات حاسمة صوب السلام وقال إن الزخم لإنهاء الصراع تجدد بفضل اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات.

وأضاف أمام مجلس الأمن الدولي “نشهد في الوقت الراهن زخما دبلوماسيا إقليميا متجددا بالإضافة إلى تغيير كبير في نطاق وعمق المناقشات”.

وأردف “على الأطراف انتهاز الفرصة المتمثلة في هذا الزخم الإقليمي والدولي لاتخاذ خطوات حاسمة باتجاه مستقبل أكثر سلمية”.

واتفقت الرياض وطهران في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق السعودي – الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

وشدد الوزير في السياق على أن ذلك “لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية.. ونحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل”.