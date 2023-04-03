الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة: خطر استخدام النووي عند أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة

منذ 19 دقيقة
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

A A A
طباعة المقال

كشفت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أنّ خطر استخدام السلاح النووي وصل إلى أعلى مستوياته منذ انتهاء الحرب الباردة.

وأشارت المسؤولة خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح، اليوم الإثنين، إلى أنّ “تصاعد الخطاب النووي الخطير” يذكّر بأن “المخاطر النووية حقيقية جدًا”.

وأضافت أنّ “خطر استخدام السلاح النووي بشكل متعمد أو بنتيجة الخطأ أو سوء الفهم أعلى مما كان في أي وقت منذ الحرب الباردة”.

وأكدت أن هناك عوامل كثيرة تزيد من تلك المخاطر، مضيفة أن “تصاعد المنافسة الاستراتيجية وتعزيز دور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والاستثمارات في تحديث الأسلحة النووية من قبل كافة الدول النووية تعتبر سباقا للتسلح في المجال النووي من ناحية النوعية”.

    المزيد من أخبار العالم

    دونالد ترامب
    بالصوَر.. موكب ترامب يغادر منزله متوجهًا للمثول أمام محكمة نيويورك
    عناصر الشرطة الفرنسية - (Getty)
    فرنسا.. 3 عمليات إطلاق نار في مارسيليا وسقوط قتلى
    وزير النفط الكويتي بدر الملا
    وزير النفط الكويتيّ: خفض الإنتاج الطوعي من دول "أوبك+" خطوة استباقيّة

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
    مؤشر قياس الزلازل
    زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
    أسعار المحروقات
    بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه