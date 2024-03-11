الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة: روسيا تتحمل مسؤولية وفاة نافالني

منذ 11 ثانية
نافالني

نافالني

A A A
طباعة المقال

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا ماريانا كاتزاروفا اليوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024، إن مسؤولية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني تقع على عاتق موسكو لأنه إما قُتل في السجن أو توفي بسبب ظروف احتجاز وصلت إلى التعذيب.

أضافت كاتزاروفا لرويترز على هامش فعالية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف عن السجناء السياسيين الروس “الحكومة الروسية مسؤولة بشكل أو آخر عن وفاته”.

وكان رئيس المخابرات الروسية قد قال في وقت سابق إن أسباب وفاة نافالني في 16 فبراير شباط بأحد سجون القطب الشمالي كانت طبيعية.

وحذرت كاتزاروفا من أن المعتقلين الآخرين في روسيا قد يواجهون مصير نافالني، قائلة إنها “قلقة للغاية” بشأن المعارض فلاديمير كارا مورزا وآخرين.

وقالت “منذ وفاة أليكسي نافالني، لا يمر يوم دون أن أسأل نفسي، من سيكون نافالني القادم؟… سيكون هناك نافالني جديد بالتأكيد في ظل هذا المستوى من القمع”.

وقال الكرملين إن نافالني وأنصاره منتهكون للقانون ووصفهم بأنهم أدوات في أيدي الغرب ويعملون على زعزعة استقرار روسيا. ونفى الكرملين اتهامات يوليا نافالنايا، زوجة أليكسي نافالني، بأن الرئيس فلاديمير بوتين هو من أمر بقتله.

وقالت نافالنايا قبل أيام إن حجم الدعم الشعبي لنافالني منذ وفاته دليل على أن قضيته لا تزال قائمة ودعت إلى احتجاج حاشد ضد بوتين يوم الانتخابات في 17 مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب
دونالد ترامب: "تيك توك" يُهدد الأمن القومي و"فيسبوك" عدو الناس
ماسك وبايدن
إيلون ماسك يهاجم بايدن ويصفه بـ"الدمية القاتمة"
هجوم سيبراني
تبناها موالون لروسيا.. هجوم سيبراني يستهدف مؤسسات فرنسية

الأكثر قراءة

فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
هلال شهر رمضان- تعبيرية
إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
هلال شهر رمضان- تعبيرية
أستراليا تعلن أول أيام شهر رمضان!