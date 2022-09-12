الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة: طالبان تحتجز لفترة وجيزة 3 موظفات أفغانيات

منذ 42 دقيقة
عناصر من حركة طالبان في موقع الانفجار في كابول (أرشيف)

عناصر من حركة طالبان في موقع الانفجار في كابول (أرشيف)

A A A
طباعة المقال

قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ، الاثنين، إن عناصر أمنية من حركة طالبان احتجزت ثلاثا من موظفاتها الأفغانيات لفترة وجيزة، داعية الحركة إلى وقف ترهيب موظفاتها المحليات.

وقال متحدثون باسم طالبان إنهم يرفضون بشدة هذه المزاعم.

وقالت يوناما في بيان إن رجال أمن مسلحين أوقفوا النساء الثلاث اللائي يعملن لدى الأمم المتحدة واحتجزوهن لفترة وجيزة للاستجواب اليوم الاثنين، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول الواقعة.

وأضافت البعثة “الأمم المتحدة تدعو إلى وضع حد فوري لجميع أعمال الترهيب والمضايقة التي تستهدف موظفاتها الأفغانيات، وتدعو السلطات الفعلية (طالبان) إلى تأكيد وفرض ضمانات صريحة لسلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة العاملين في أفغانستان”.

وتابعت قائلة “هناك نمط يتضح من مضايقة السلطات الفعلية لموظفات الأمم المتحدة الأفغانيات”.

وقال بلال كريمي نائب المتحدث باسم طالبان لرويترز إن الحركة ترفض مزاعم المضايقات وإن الواقعة تتعلق بمسؤولي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة قندهار بجنوب البلاد.

وتابع “لقد أرادوا معلومات عن تجمع للنساء، لكنهم أدركوا بعد ذلك أن التجمع مرتبط بموظفات في الأمم المتحدة، وتركوهن وشأنهن”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط الأمريكي
مخزون النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى منذ 38 عاما
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين
المحكمة الجنائية الدولية
الجنائية الدولية ترفض تعويضا قياسيا لضحايا جرائم حرب بالكونجو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نادين نسيب نجيم
إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
زياد أسود
زياد أسود خارج التيار الوطني الحر