الأمم المتحدة: طالبان تحتجز لفترة وجيزة 3 موظفات أفغانيات

عناصر من حركة طالبان في موقع الانفجار في كابول (أرشيف)

قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ، الاثنين، إن عناصر أمنية من حركة طالبان احتجزت ثلاثا من موظفاتها الأفغانيات لفترة وجيزة، داعية الحركة إلى وقف ترهيب موظفاتها المحليات.

وقال متحدثون باسم طالبان إنهم يرفضون بشدة هذه المزاعم.

وقالت يوناما في بيان إن رجال أمن مسلحين أوقفوا النساء الثلاث اللائي يعملن لدى الأمم المتحدة واحتجزوهن لفترة وجيزة للاستجواب اليوم الاثنين، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول الواقعة.

وأضافت البعثة “الأمم المتحدة تدعو إلى وضع حد فوري لجميع أعمال الترهيب والمضايقة التي تستهدف موظفاتها الأفغانيات، وتدعو السلطات الفعلية (طالبان) إلى تأكيد وفرض ضمانات صريحة لسلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة العاملين في أفغانستان”.

وتابعت قائلة “هناك نمط يتضح من مضايقة السلطات الفعلية لموظفات الأمم المتحدة الأفغانيات”.

وقال بلال كريمي نائب المتحدث باسم طالبان لرويترز إن الحركة ترفض مزاعم المضايقات وإن الواقعة تتعلق بمسؤولي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة قندهار بجنوب البلاد.

وتابع “لقد أرادوا معلومات عن تجمع للنساء، لكنهم أدركوا بعد ذلك أن التجمع مرتبط بموظفات في الأمم المتحدة، وتركوهن وشأنهن”.