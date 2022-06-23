الأمم المتحدة: طالبان تعيق إيصال المساعدات الى أفغانستان

أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “مارتن جريفيث” أن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان تقاوم الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للمساعدة في إيصال التمويل الإنساني إلى البلاد وتتدخل في توصيل المساعدات إليها.

ومنذ تولي حركة طالبان الإسلامية المتشددة السلطة في آب مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد حرب على مدى عقدين، تخشى البنوك الدولية من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي فرضتها واشنطن والأمم المتحدة، مما يعرقل جهود المنظمة الدولية وجماعات الإغاثة لتقديم أموال كافية لإدارة العمليات.

وقال جريفيث لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة: “يواصل النظام المصرفي الرسمي منع التحويلات المالية بسبب الإفراط في تقليل المخاطر، مما يؤثر على قنوات الدفع ويتسبب في انهيار سلاسل التوريد”.

وتحاول الأمم المتحدة تدشين نظام، يعرف ببرنامج التبادل الإنساني، لمبادلة ملايين الدولارات من المساعدات بالعملة الأفغانية في خطة تستهدف كبح الأزمات الاقتصادية مع تجاوز قادة طالبان الخاضعين للعقوبات.

وأضاف جريفيث: “نشهد تقدمًا محدودا في هذا المجال بسبب مقاومة سلطة الأمر الواقع” في إشارة إلى طالبان، لافتًا الى أن الأمم المتحدة في حاجة إلى وضع برنامج التبادل الإنساني موضع التنفيذ، إلى أن يتمكن النظام المصرفي الرسمي في أفغانستان من العمل بشكل صحيح مرة أخرى.

الى ذلك، ذكر أن سلطات طالبان تتدخل أيضا بشكل متزايد في إيصال المساعدات الإنسانية، على الرغم من تعهدها لمسؤولي الأمم المتحدة في أيلول بعدم القيام بذلك، مشيرًا الى أن “السلطات الوطنية والمحلية تسعى بشكل متزايد للتدخل في اختيار المستفيدين وتوجيه المساعدة إلى أناس مدرجين على قوائم أولوياتهم الخاصة”.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لم تتلق سوى ثلث المبلغ الذي تحتاجه لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان في عام 2022، والذي يصل إلى 4.4 مليار دولار.

وأضاف “ببساطة نحن لا نملك التمويل الكافي”.