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الأمم المتحدة: غزة تشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2023 11:12 مساءً
من غزة (رويترز)

من غزة (رويترز)

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، يوم الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين “لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية”.

وأشار إلى تكشف “كارثة إنسانية غير مسبوقة” في القطاع الساحلي.

وفيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2670 شخصا، قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني إن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف في بيان “تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الانقاض بعدمرور 24 ساعة على وقوع القصف”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بإصابة 9600 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

 

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