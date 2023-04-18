الأمم المتحدة: فرصة تاريخية لإنهاء الأزمة في ليبيا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي ان الليبيين أمام “فرصة تاريخية للتغلب” على الأزمة التي يغرق فيها بلدهم منذ 2011، معربا عن الأمل في تنظيم الانتخابات هذا العام.

وقال باتيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن: “سنحت فرصة تاريخية للتغلب على الازمة المستمرة منذ عقد”.

وأوضح أنه في الأسابيع الأخيرة “كانت هناك ديناميكية جديدة في ليبيا (…) جرت مشاورات مكثفة بين الجهات الأمنية، ويتخذ المسؤولون السياسيون والمؤسساتيون خطوات لدفع العملية السياسية قدماً”.

واضاف ان “اللقاءات بين الوحدات العسكرية والمجموعات الامنية من الشرق والغرب والجنوب تشكل تقدما. وهذه اللقاءات تحمل قيمة رمزية كبرى على طريق المصالحة وتوحيد البلاد”.

وأشار باتيلي إلى أن هذه “الدينامية الوطنية الجديدة يجب أن تكون مستدامة وموسعة”، مؤكدا أن “الأمم المتحدة ستواصل عمل الوساطة حتى يتم استيفاء جميع الشروط السياسية والقانونية والأمنية لتنظيم الانتخابات هذا العام”.

وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرّر إجراؤها أصلاً في كانون الاول (ديسمبر) 2021، إلى أجل غير مسمّى، بسبب الخلافات المستمرة لا سيّما حول القاعدة القانونية للاقتراع ووجود مرشّحين مثيرين للجدل.