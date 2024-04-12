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الأمم المتحدة: فقدان 45 مهاجراً في انقلاب قارب بالبحر المتوسط

منذ 6 دقائق
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 قالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة نقلاً عن روايات ناجين: “إن 45 مهاجراً فقدوا ويخشى أنهم لاقوا حتفهم بعد غرق قاربهم في وسط البحر المتوسط”، ​​يوم الأربعاء أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا قادمين من تونس.

وفي حادث منفصل، قال خفر السواحل الإيطالي يوم الأربعاء، إنه عثر على جثث تسعة أشخاص وأنقذ 22 ويخشى فقد 15 آخرين. وتم نقل الناجين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية القريبة، وهي أول محطة لكثير من المهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة في منشور على “إكس”، اليوم الجمعة: “إن موظفيها في لامبيدوزا علموا من الناجين أن قاربا ثانيا غادر تونس وغرق أيضاً يوم الأربعاء وأن جميع ركابه البالغ عددهم 45 شخصاً مفقودون”.

    المصدر :
  • رويترز

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