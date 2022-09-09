الأمم المتحدة في أوكرانيا: روسيا لا تسمح بزيارة أسرى الحرب الأوكرانيين

قالت رئيسة بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا الجمعة إن روسيا لا تسمح بزيارة أسرى الحرب الأوكرانيين، مبدية قلقها في ظل وجود أدلة على تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت ماتيلدا بوجنر في إفادة صحفية في جنيف إن “الاتحاد الروسي لا يسمح بزيارة أسرى الحرب المحتجزين على أراضيه أو في الأراضي الواقعة تحت احتلاله”.

وأضافت “يثير‭‭ ‬‬هذا قلقا أكبر من ذي قبل لأننا وثقنا معاناة أسرى الحرب في قبضة روسيا الاتحادية، والذين تحتجزهم القوات المسلحة الروسية أو الجماعات المسلحة التابعة لها، من التعذيب وسوء المعاملة”.

وتنفي موسكو تعذيب أسرى الحرب أو غيره من أشكال إساءة معاملتهم.